Бесплатные автобусы запустят на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные автобусы КМ запустят на время закрытия участка Калужско-Рижской линии столичного метро. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Они будут ходить с 05:30 до 02:00 с остановками:

"Шаболовская" (на Ленинском проспекте);

"Ленинский проспект";

"Академическая";

"Профсоюзная".

Остановка "Улица Вавилова" доступна не будет. В Дептрансе уточнили, что это сделано для увеличения стабильности и уменьшения времени в пути на маршруте.

"Мы запустим 130 автобусов особо большого класса. Интервал в часы пик – меньше минуты", – говорится в сообщении.

Москвичей также предупредили, что автобусы КМ будут достаточно загружены, поэтому следует выбирать альтернативные маршруты. Так, через Большую кольцевую линию метро есть возможность пересесть на красную ветку.

Кроме того, пассажиры могут пользоваться станцией МЦК "Площадь Гагарина", бесплатными трамваями № 14 и 26 и другим наземным транспортом.

"Серпуховско-Тимирязевскую линию просим не использовать для поездок в центр – она будет перегружена", – указали в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что движения поездов не будет от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" оранжевой ветки столичного метро с 3 по 7 декабря. Ограничения связаны с прокладкой второго тоннеля будущей Троицкой линии.

Также из-за строительства Троицкой линии с 2 по 8 декабря изменится схема движения в центре и на юго-западе Москвы. Ограничения начнут действовать с 22:00 будущей пятницы.



Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 7 декабря

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