Движение поездов приостановлено на участке Москва – Лосиноостровская МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда с 14:32 4 июля не ходят по пятому пути на участке Москва – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД из-за провисания фасадной плиты автомобильного путепровода, расположенного над путями, сообщает пресс-служба магистрали в телеграм-канале.

На место вызваны городские коммунальные службы. Также на период работ движение поездов дальнего следования и экспрессов организовано по соседним путям. Из-за этого могут быть незначительные отклонения от расписания, предупредили в МЖД.

Ранее сообщалось о приостановке движения составов на станции Шарапова Охота Курского направления МЖД из-за нарушения габарита контактной сети. Кроме того, поезда не ходили на участке Зеленый Бор – Болшево из-за падения дерева на контактную сеть. Спустя время специалисты восстановили движение по обоим путям и принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.