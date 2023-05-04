Дептранс предупредил водителей о возможных заторах до девяти баллов вечером

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов предупредили о возможных заторах до девяти баллов вечером 4 мая в связи перекрытиями движения. Их призвали пользоваться метро. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Основные затруднения будут в центральной части города, на Бульварном и Садовом кольце, ТТК и МКАД.

На данный момент в городе четыре балла. Сложнее всего проехать на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе Нижегородской эстакады и на Садовом кольце в районе улицы Валовой.

Пешеходов предупредили, что с 17:30 в местах ограничений движения будут закрыты подземные пешеходные переходы.

Ранее сообщалось, что 4 мая с 16:30 не получится проехать через Волгоградский проспект, Таганскую площадь, часть Садового кольца, от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 17:30 движение будет закрыто на Тверской улице, Петровке, Охотном Ряду, Солянке, Моховой, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

Также с 22:30 движение будет ограничено на Большой Садовой улице, на Новом Арбате и на Большом Каменном мосту. С 23:30 – на Большой Полянке, 2-й Брестской улице, Новом Арбате, на участке Садового кольца, а также на Волгоградском проспекте.

В Дептрансе добавили, что до 13:00 9 мая в местах ограничений автомобилисты не смогут припарковать свои машины. С 16:30 4 мая до 03:00 5 мая в переулках Маяковского и Марксистском, на улицах Александра Солженицына и Таганской организуют двустороннее движение.



В ЦОДД напомнили о закрытии движения на ряде улиц в центре города 4 мая