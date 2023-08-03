Бесплатную воду начали раздавать на автовокзалах Москвы из-за сильной жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На столичных автовокзалах и автостанциях начали бесплатно раздавать воду. Москвичи могут ее получить на вокзалах Саларьево, Северные Ворота, Центральный и Орехово, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Мы делаем все возможное, чтобы поездки пассажиров были комфортными в любую погоду – такую задачу поставил Сергей Собянин. Продолжаем следить за температурой и, если потребуется, организуем раздачу воды и в других точках", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он посоветовал бережно относиться к здоровью, носить свободную одежду светлых оттенков и употреблять много воды. При плохом самочувствии необходимо обратиться к колоннам экстренного вызова в метро.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.

"Атмосфера": 21 градус ожидается в столице вечером 3 августа