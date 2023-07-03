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03 июля, 23:33

Транспорт

Трамваи задерживались на Симоновском Валу в Москве из-за упавшего дерева

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Симоновском Валу, рядом с остановкой "Шарикоподшипниковская улица", из-за упавшего на пути дерева задерживались трамваи №53. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что маршруты были временно изменены. Тем не менее в 23.28 в департаменте уточнили, что движение трамваев было восстановлено.

Ранее сообщалось, что водитель за рулем Kia Sorento не справился с управлением и наехал на мужчину, стоящего с детской коляской у входа в торговый павильон крупного маркетплейса в городском округе Воскресенск.

До этого смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Ташкентской улицей.

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