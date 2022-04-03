Почти 50 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Почти 50 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах в ночь на 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписения".
Так, по данным на 00:50 по московскому времени, во Внуково задержали 14 рейсов и отменили 5. В Домодедово отменили 9 рейсов и задержали 5. В Шереметьево отменили 11 рейсов и задержали 4.
Днем 2 апреля на фоне непогоды в столичных аэропортах задержали или отменили 47 рейсов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" с 8 апреля временно переведет всю программу полетов в столичный аэропорт Внуково из Шереметьево.
Пассажиры, которые забронировали билеты на рейсы "Победы" из Шереметьево в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, могут либо вернуть деньги, либо вылететь из/во Внуково.
Те, кто ранее приобрел билеты на другие направления лоукостера, смогут воспользоваться собственными рейсами "Аэрофлота". Подробности будут сообщены пассажирам после процедуры переоформления.
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