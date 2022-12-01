Кино и музыка стали недоступны в самолетах "Аэрофлота"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" сообщил, что пассажиры в самолетах авиакомпании временно не смогут смотреть кино и слушать музыку. Об этом перевозчик предупредил в своем телеграм-канале.

В авиакомпании пояснили, что это связано с отказом иностранных поставщиков от предоставления услуги.

"На наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений. <...> Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году", – говорится в публикации перевозчика.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают:

погрузиться в медитацию;

почистить фотографии в галерее телефона;

почитать книгу;

поспать;

написать пост про итоги года;

оставить отзыв о полете в бортовом журнале.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования. Она является отечественной разработкой. Несмотря на переход на новую электронную систему, программа лояльности "Аэрофлот Бонус" работает в обычном режиме. У пассажиров по-прежнему сохраняется доступ к накопленным милям.

Также компания "Аэрофлот" сообщила о доработке своего мобильного приложения. Пассажиров призвали для покупки билетов, регистрации на рейс или получения других услуг пока пользоваться сайтом компании. Когда завершится доработка приложения, не сообщалось.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!