11:26Транспорт
Кино и музыка стали недоступны в самолетах "Аэрофлота"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" сообщил, что пассажиры в самолетах авиакомпании временно не смогут смотреть кино и слушать музыку. Об этом перевозчик предупредил в своем телеграм-канале.
В авиакомпании пояснили, что это связано с отказом иностранных поставщиков от предоставления услуги.
"На наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений. <...> Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году", – говорится в публикации перевозчика.
В качестве альтернативы пассажирам предлагают:
- погрузиться в медитацию;
- почистить фотографии в галерее телефона;
- почитать книгу;
- поспать;
- написать пост про итоги года;
- оставить отзыв о полете в бортовом журнале.
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования. Она является отечественной разработкой. Несмотря на переход на новую электронную систему, программа лояльности "Аэрофлот Бонус" работает в обычном режиме. У пассажиров по-прежнему сохраняется доступ к накопленным милям.
Также компания "Аэрофлот" сообщила о доработке своего мобильного приложения. Пассажиров призвали для покупки билетов, регистрации на рейс или получения других услуг пока пользоваться сайтом компании. Когда завершится доработка приложения, не сообщалось.
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