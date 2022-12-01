Росавиация продлила ограничение полетов в ряд аэропортов РФ до 9 декабря

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов РФ до 9 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Полеты, как и ранее, не будут выполняться в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорты в других регионах продолжают работу в штатном режиме, сообщили в ведомстве.

Ранее подобное ограничение было установлено в ряде регионов до 3 декабря. Пассажирам напомнили об альтернативных маршрутах через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

До этого аэропорт Шереметьево попросил пассажиров воздушных рейсов заранее прибывать на место. Предупреждение было вызвано непогодой в столичном регионе.

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