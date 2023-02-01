Столичные студенты и школьники купили более 70 тыс новых единых проездных с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала этого года студенты и школьники Москвы приобрели более 70 тысяч новых проездных абонементов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 2 января 2023 года столичным школьникам и студентам стал доступен единый проездной для всего городского транспорта. При этом в данный момент объемы продаж новых абонементов уже достигли 15% от всех билетов, купленных учащимися.

"По ним совершено более двух миллионов поездок на наземном транспорте, метро и МЦК. В среднем в будни – больше 126 тысяч поездок. Проездные для школьников и студентов в столице остаются самыми доступными среди крупных городов России", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также школьники и студенты могут приобрести отдельные проездные на метро, МЦК и МЦД, а также на наземный транспорт. При этом стоимость единого билета составит 715 рублей на 30 дней и 2 055 рублей на 90 дней. Это на 7% выгоднее покупки раздельных абонементов.

Единый проездной действует 30 или 90 дней после первой валидации. Активировать проездные можно в первые десять дней после покупки.

Ранее сообщалось, что на турникетах Московского метрополитена приступили к тестированию оплаты поездок через систему быстрых платежей. Внедрение сервиса позволит пассажирам не задерживаться у турникетов, тем самым экономить время.

Аналогичную систему оплаты запустили в РЖД: пользователи смогут купить билеты на поезда дальнего следования через систему быстрых платежей онлайн.

Добровольцы начали тестировать СБП на турникетах в столичном метро

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