Интерфейс веб-версии "Сбербанк Онлайн" стал таким же, как в приложении

Фото: sberbank.com

Сбербанк обновил веб-версию "Сбербанк Онлайн". Теперь ее интерфейс стал идентичен мобильному приложению, а войти в нее можно по 5-значному коду, сообщила пресс-служба организации.

После обновления на главной странице высвечиваются только те финансовые сервисы, которыми клиенты пользуются ежедневно. Также в разделе "Накопления" стали отображаться одновременно все вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, а также счета с иностранной валютой и драгоценные металлы. При этом бонусы "Спасибо" пользователи теперь смогут найти в разделе "Кошелек".

Также клиенты банка получили возможность скрыть остаток средств на карте, как и в мобильной версии. При этом расходы будут детализированы сразу и скрывать их не придется.

"Мы видим, что наши клиенты меняют свое поведение: 60% пользователей веб-версии заходят в нее с мобильных устройств, а 45% пользователей пользуются как веб-версией, так и мобильным приложением. Теперь пользователи "Сбербанк Онлайн" видят привычный интерфейс в разных устройствах, это сильно упрощает взаимодействие с приложением", – цитирует пресс-служба организации директора дивизиона "Сбербанк Онлайн" Ксению Баринову.

Вместе с тем представители указали, что веб-версия "Сбербанк Онлайн" пользуется особой популярностью у владельцев iPhone. Это связано с тем, что клиенты, которые не успели скачать официальную версию мобильного приложения в App Store, используют именно ее. Также каждый владелец телефона Apple может обратиться в офисы банка, где сотрудники помогут ему установить новую версию приложения. Организация также предоставляет услуги выездного менеджера.

Ранее новая официальная версия мобильного приложения Сбербанка "Бюджет онлайн" пропала из магазина App Store. Сбербанк выпустил его 22 октября. В нем был изменен дизайн входа, улучшен главный экран и исправлены мелкие ошибки. В Сбере тогда заявили, что это обновление стало последним в текущем году.

