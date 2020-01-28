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В мире

15:10

Производство нового iPhone могут отложить из-за коронавируса в Китае

технологии за рубежом

Фото: TASS/Koji Sasahara/AP

Вспышка новой формы пневмонии в Китае может повлиять на сроки сборки новой бюджетной модели iPhone от американской компании Apple. Об этом сообщает ТАСС.

Начало работ могут сдвинуть в силу того, что сборка смартфонов технологического гиганта в основном производится на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу и на сборочном предприятии фирмы Pegatron вблизи от Шанхая.

Всего Apple имеет порядка 10 тысяч сотрудников в Китае с учетом работников торговых точек, при этом в производственных процессах компании задействованы несколько миллионов человек. На фоне распространения коронавируса представители американской фирмы опасаются массовых случаев заболевания среди рабочих.

О планах Apple на новый смартфон стало известно на минувшей неделе. По предварительной информации, устройство будет рассчитано на бюджетный сегмент рынка. Дизайн новинки хотят оформить в стиле iPhone 8, при этом работать телефон будет на процессоре от актуального iPhone 11.

Вспышка заболевания новой формой пневмонии, которую вызывает ранее неизвестный науке коронавирус, произошла в городе Ухань в Китае. С момента первых сообщений об инциденте, еще в декабре, заразилось более 4 тысяч человек, более 100 пациентов скончалось.

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