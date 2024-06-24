Сайт Мосбиржи недоступен для пользователей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пользователи интернета столкнулись с проблемами при открытии сайта Мосбиржи. При попытке открыть площадку возникает ошибка.

"Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта", – следует из сообщения.



Фото: moex.com

При этом из данных сайта "Сбой.рф" следует, что никто из пользователей не сообщал об ошибках в работе онлайн-площадки. Согласно данным, последние 10 дней ресурс работал без сбоев.

Ранее российские брокеры, державшие американские и гонконгские доллары, а также евро на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ), рассказали, что объем заблокированной валюты на площадке после санкций США оказался незначительным. В частности, у клиентов "Финама" в НКЦ осталось 40 миллионов гонконгских долларов и несколько миллионов долларов США.

США расширили санкции против России 12 июня. После этого ЦБ РФ впервые установил официальные курсы американской и европейских валют на основе внебиржевых торгов.