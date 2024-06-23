Глава Thales UK: энергетическое оружие против дронов будет готово в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Разрабатываемое в Великобритании радиочастотное оружие направленной энергии, которое может уничтожить несколько дронов одновременно, будет готово в следующем году. Об этом в беседе с Financial Times заявил глава британского подразделения французской оборонной компании Thales Алекс Крессвелл.

Данное оружие способно использовать радиоволны для вывода из строя или повреждения электронных компонентов БПЛА и другой техники. Система может находить и ликвидировать цели на суше, в воздухе и на море, дальность ее действия составляет до 1 километра.

"Может ли система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования (уже в следующем году. – Прим.ред.)? Да, конечно, может", – указал глава подразделения.

По словам Крессвелла, перед тем, как поставка системы на Украину станет возможной, необходимо сделать "настоящий скачок".

Он добавил, что РФ и Украина активно применяют беспилотники, это, в свою очередь, подтолкнуло правительства стран вложиться в разработку оружия, которое сможет противостоять таким атакам.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на собственную военную технику. Он подчеркнул, что России "никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст". Президент РФ также отметил, что расcчитывать только на себя у страны получается.

До этого Путин потребовал нарастить обеспечение ВС РФ современным оружием и техникой. Он уточнил, что речь идет о беспилотных, авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ и системах контрбатарейной борьбы.

