Eurogamer: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 тормозит даже на мощных компьютерах

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Эксперты Digital Foundry рассказали, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2 иногда тормозит даже на мощных компьютерах, а частота кадров порой провисает до 40 fps. Об этом сообщает Eurogamer.

При этом на Xbox Series X частота кадров не поднимается выше 50 fps. Эксперты обратили внимание на проблемы с освещением, которые проявляются в виде просачивания света через объекты. Также периодически наблюдается исчезновение теней.

Однако специалисты нашли и позитивные стороны шутера. В S.T.A.L.K.E.R. 2 мир детализирован, наполнен атмосферой страха, содержит много реалистичных предметов и случайных действий неигровых персонажей. Текстуры четкие и детализированные, отметили эксперты.

Разработчики уделили внимание деталям моделям оружия, на которых со временем появляются следы эксплуатации. Герои оживают благодаря качественной анимации, у них детально проработаны волосы и кожа, а мимика лица отражает эмоции.

Между тем в Госдуме допустили возможность запрета игры в России. Это может быть связано с тем, что разработчики поддерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ), считает депутат Антон Горелкин. Он не исключил, что в игровом контенте могут найти противоправную информацию.

Шутер оказался недоступен для покупки российским игрокам на площадках Steam и Epic Games Store. Игра также представлена в Microsoft Store, GOG, Xbox Store и Game Pass. Однако плашка "Данный товар недоступен в вашем регионе" появляется только в двух онлайн-магазинах.