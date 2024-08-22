Reuters: нефтесервисная компания Halliburton подверглась кибератаке

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Американская нефтесервисная компания Halliburton подверглась кибератаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, атака затронула работу отделения компании в Хьюстоне, а также некоторые глобальные сети связи. В связи с этим организация попросила некоторых сотрудников не подключаться к внутренним сетям.

В Halliburton заявили, что знают о проблеме, и работают над определением ее причины и последствий.

Компания Halliburton является одной из крупнейших нефтесервисных компаний в мире, которая предоставляет буровые услуги и оборудование крупнейшим производителям энергии по всему миру.

В июле глобальный сбой произошел в работе Microsoft. Сообщения о неполадках поступали из многих стран. Кроме того, американские компании United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines приостановили полеты из-за проблемы со связью.

Позже первопричину глобального сбоя удалось устранить. В компании CrowdStrike, обновление от которой привело к масштабному сбою, исключили, что причиной технического сбоя стала кибератака.