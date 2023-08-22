Хинштейн выступил против полного запрета устройств Apple в России

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает нерациональным запрещать россиянам пользоваться устройствами Apple, если их деятельность не связана с госслужбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. <...> Если же гражданину (не являющемуся чиновником. – Прим. ред.) удобнее пользоваться этим устройством – запрет нерационален", – приводятся в сообщении слова депутата.

Он объяснил, что проблема с теми же iPhone заключается в том, что служебная информация передается ими в "не очень понятные центры сбора данных". Переход на гаджеты на Android тоже не решит проблему, уверен Хинштейн. Дело в том, что в последних, даже в отечественных моделях, используются иностранные комплектующие, из-за чего их безопасность тоже остается под сомнением.

Парламентарий отметил, что разговоры о так называемом "цифровом ГУЛАГе" являются преувеличением, и тем не менее в современных реалиях говорить о защищенности человека в цифровом пространстве не приходится.

Российские ведомства начали вводить для своих сотрудников запреты на использование техники Apple после того, как ФСБ выявила слежку за дипломатами РФ. По версии спецслужб, шпионаж за диппредставителями России в других странах осуществляли Соединенные Штаты.

Позже появились слухи о возможном запрете на продажу техники Apple в России. Однако Роскомнадзор эту информацию опроверг.



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