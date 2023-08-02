Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple в РФ

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Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple в России после исследований, которые проводит подведомственный ему Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Нет", – ответили там на вопрос о возможном запрете.

О том, что ЦМУ ССОП проверит устройства Apple и других иностранных производителей на предмет безопасного и устойчивого доступа к российским цифровым сервисам, стало известно 2 августа.

До этого сообщалось, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" закупит 54 устройства иностранных производителей и проверит их на предмет защищенности от слежки и одностороннего отключения функций. Из них 20 устройств произведены компанией Apple. В частности, проверке подлежат различные модели iPhone и iPad.

При этом запрет на использование техники Apple рядовыми россиянами не обсуждается, уточнял глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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