Веб-версия соцсети Threads заработает в ближайшие дни

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Веб-версию социальной сети Threads (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могут запустить уже на текущей неделе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как рассказал глава Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Адам Моссери, слова которого приводит газета, сейчас сайт проходит внутреннее тестирование, в его работе пока наблюдаются неполадки.

Источники издания тем не менее считают, что запуск десктопной версии соцсети состоится в ближайшие дни. Эксперты уверены, что это позволит Threads привлечь новых пользователей и повысит ее конкурентоспособность перед X (ранее Twitter).

Соцсеть Threads стала доступна для скачивания на iOS и Android 6 июля. Она позиционируется как аналог сервиса микроблогов X, которым владеет Илон Маск.

Позже стало известно, что новый сервис фактически блокируется в России, поскольку он тесно интегрирован с Instagram, в частности, обе соцсети имеют общую базу пользователей.

