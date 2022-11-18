Средняя скорость мобильного интернета в Подмосковье выросла почти в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Средняя скорость мобильного интернета "Билайна" в Московской области выросла почти в 1,5 раза, до 52 Мбит/с, сообщает пресс-служба оператора.

Это стало возможным благодаря модернизации сети, в ходе которой техспециалисты перевели диапазон 2 100 из сети 3G в 4G. Таким образом, рефарминг позволил увеличить среднюю скорость мобильного интернета почти в 1,5 раза – с 36,5 до 52 Мбит/с, а максимальная скорость теперь может достигать свыше 500 Мбит/с.

"Теперь стало еще проще делиться тяжелыми файлами, скачивать и закачивать видео в высоком разрешении, да и просто оставаться на связи с близкими. Кроме этого, выросла надежность сети 4G для клиентов компании за счет роста емкости сети, что обеспечивает возможность пользоваться непрерывной связью на всем пути следования в течение дня", – говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что "Билайн" был первым оператором в России, кто в ноябре 2020 года завершил перераспределение диапазона 2 100 из 3G в 4G в столице, а теперь завершил этот процесс в Подмосковье.

По данным исследовательского сервиса "Билайн. Аналитика", мобильный и голосовой трафик в 3G снизился на 20 и 21% соответственно по итогам сентября. А в сети 4G в Подмосковье вырос на 23% в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме мобильного трафика в сети "Билайн" достигает уже 97%. Голосовой трафик в сети 4G (VoLTE) также вырос почти на 30%.

Ранее сообщалось, что большинство жителей России высоко оценили скорость соединения, дозвон (87%), качество голосового соединения, отсутствие шумов, задержек звука (86%) в квартире. Еще 83% довольны устойчивостью соединения, отсутствием сбоев или сбросов звонка, 90% – скоростью передачи и приема СМС.

Согласно результатам опроса, 72% респондентов удовлетворены качеством голосового соединения, отсутствием шумов на федеральных трассах, 70% отметили скорость передачи и приема СМС, 67% – скорость соединения, дозвон, 63% – устойчивость соединения и отсутствие сбоев звонка.

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