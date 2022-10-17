Пользователи Telegram из России сообщили о сбоях в работе приложения

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Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложении. Это следует из данных детектора сбоев Brand Analytics.

По данным на 20:00 17 октября, более половины пользователей, которые столкнулись с проблемой, сообщили, что приложение не работает. Еще 26 испытывали трудности при отправке сообщений в мессенджере, 19% сообщили о проблемах с получением сообщений.

До этого сбой в работе мессенджера зафиксировали 10 октября. Тогда больше половины россиян заявили, что Telegram не работает, 23% отметили сложности с отправкой сообщений, 13% выявили неполадки с получением сообщений.

Ранее на сбои в работе пожаловались пользователи соцсети "ВКонтакте" в России.

12 октября около 11:35 по московскому времени портал Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, зарегистрировал 204 жалобы. В них говорится о проблемах в работе сайта и мобильного приложения "ВКонтакте".

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