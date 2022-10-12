Пользователи "ВКонтакте" в РФ жалуются на сбои в работе соцсети

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Пользователи соцсети "ВКонтакте" из РФ столкнулись с неполадками в работе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

К 11:35 по московскому времени портал Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, зарегистрировал 204 жалобы. В них говорится о проблемах в работе сайта и мобильного приложения "ВКонтакте".

По данным сервиса Downdetector, 59% пользователей сообщили об общих проблемах в работе соцсети, 20% сообщили о неполадках в работе приложения, а еще 15% заявили о некорректной работе веб-версии "ВКонтакте". Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Нижнего Новгорода, Красноярска и Перми.

В свою очередь, в пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что отдельные пользователи могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут, однако в настоящее время все работает.

10 октября сбой произошел в Telegram. Неполадки в работе мессенджера заметили пользователи из России. В частности, в мессенджере замедлилась отправка сообщений, а ряду пользователей не приходили уведомления о новых сообщениях.

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