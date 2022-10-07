Сбой произошел в работе Youtube

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Пользователи Youtube в США столкнулись со сбоем в работе сервиса, сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.

Неполадки в работе видеохостинга начались около 07:31 по московскому времени. В основном пользователи жалуются на проблемы при просмотре видео – 58%. Некоторые столкнулись с неполадками в работе приложения и сайта – по 21% соответственно.

Ранее в YouTube запустили новую функцию, позволяющую приблизить видео. Пока она доступна пользователям с Premium-подпиской. Чтобы разглядеть мелкие детали на видео, можно растянуть видео, приблизив желаемый элемент. Сейчас функция выглядит так, будто ее делали специально для просмотра в портретном режиме.

Чтобы воспользоваться возможностью масштабирования видео, владельцам подписки надо нажать на фото профиля и открыть раздел с премиум-функциями. Там есть страница, которая предлагает опробовать новые "фишки" сервиса.



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