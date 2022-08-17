Приложение Rutube в App Store скрыли для иностранных пользователей

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Приложение Rutube теперь недоступно для скачивания зарубежным пользователям в маркетплейсе App Store, сообщает "Газета.ру".

"Приложение Rutube для iOS теперь можно скачать только в России", – говорится в сообщении.

Уточняется, что смотреть контент платформы в других странах можно только через веб-версию.

Ранее Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении. В качестве альтернативного варианта американская компания предложила сделать приложение доступным только для россиян.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент российских государственных СМИ. По ее словам, компания привыкла к тоталитарным практикам Запада и полагает, что диктатура – это норма.

