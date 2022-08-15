Apple "занесло" в требованиях к Rutube удалить контент государственных СМИ – Захарова

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Фото: depositphotos/bloodua
Компанию Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент российских государственных СМИ. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"Apple привыкла к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура – это норма. Занесло компанию", – написала Захарова.
Ранее Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении. В качестве альтернативного варианта Apple предложила сделать приложение доступным только для россиян.
До этого ФАС признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, поскольку она злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
По закону за злоупотребление доминирующем положением на товарном рынке оборотный штраф может составить от 1 до 15% от годовой выручки компании в России.
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