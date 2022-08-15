Google может выставить аналогичное Apple требование к Rutube – депутат ГД

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Корпорация Google может выставить аналогичное компании Apple требование к Rutube по ограничению контента российских СМИ. Такое мнение выразил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По его словам, указанные компании также могут выставить подобные требования и другим популярным российским приложениям.

Он также отметил, что у зарубежной аудитории есть потребность в альтернативной точке зрения, поэтому отечественным видеохостингам и соцсетям необходимо разработать методы для обеспечения доступности собственного контента, несмотря на санкции.

Ранее Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении. В качестве альтернативного варианта американская компания предложила сделать приложение доступным только для россиян.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Apple "занесло" в их требованиях к Rutube удалить контент российских государственных СМИ. По ее словам, компания привыкла к тоталитарным практикам Запада и полагает, что диктатура – это норма.