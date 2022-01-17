Сеть 5G протестируют в метро Москвы, Петербурга и Казани – СМИ

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Технологию связи пятого поколения 5G планируют начать тестировать в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Об этом сообщает газета "Известия".
Как пишет СМИ, заявку на соответствующие испытания подал "Ростелеком". В ней компания попросила выделить на наземных станциях диапазон частот 3,3 – 3,4 ГГц и 3,8 – 4,1 ГГц, а в подземных – 3,4 – 3,8 ГГц.
В материале уточняется, что в столичном метро эксперимент будут проводить на Кольцевой линии.
"Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения", – объяснил представитель "Ростелекома" Валерий Костарев.
Он добавил, что тестирование технологии на данных частотах не помещает наземным радиоэлектронным средствам.
В Минцифры подтвердили, что запрос компании будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам.
Ранее Сергей Собянин заявлял, что строительство в Москве сети 5G откроет новые возможности для предоставления горожанам цифровых услуг. Он отмечал, что процесс выстраивания начнется в 2022 году.
До этого глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что связь 5G не наносит никакого вреда здоровью человека и абсолютно безопасна, назвав опасения людей беспочвенными. Он также добавил, что доступность 5G должна быть обеспечена в российских городах-миллионниках в 2024 году.
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