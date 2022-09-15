Сбой произошел в работе TikTok

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Пользователи социальной сети TikTok пожаловались на сбои в работе приложения по всему миру, следует из данных сайта Downdetector.

Согласно представленной информации, сбои начались примерно в 12:19 по московскому времени. Большая часть из них поступает из США.

Уточняется, что неполадки в работе соцсети также зафиксировали в Нидерландах, Германии, Великобритании, Франции и других странах.

Большая часть жалоб связана с функционированием приложения, а также со сбоями, которые возникают при соединении с сервером и отображении новостной ленты.

До этого пользователи TikTok пожаловались на сбои в работе приложения в середине июля 2022 года. Наибольшее количество жалоб тогда поступило из Великобритании, Нидерландов и Германии, а также из Франции и Италии.

Кроме того, Роскомнадзор обязал поисковые системы отмечать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства.

В ведомстве заявили, что IT-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ".