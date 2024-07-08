Bloomberg: Microsoft запретит сотрудникам в КНР использовать смартфоны Android для работы

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Корпорация Microsoft намерена запретить работникам своих китайских подразделений использовать устройства на платформе Android в рабочих целях. Вместо них им будут выданы смартфоны iPhone, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий внутренний документ компании.

В нем указано, что Microsoft потребует от своих сотрудников в КНР пользоваться исключительно устройствами компании Apple для идентификации личности при входе в рабочие компьютеры и телефоны. В документе также уточняется, что это правило начнет действовать с сентября.

При этом всему китайскому персоналу корпорации, который пользуется смартфонами на платформе Android, будет выдан iPhone 15. Данная мера коснется сотен работников компании, которые проживают на материковой части Китая.

Представители Microsoft не стали комментировать эту информацию, не ответив на соответствующую просьбу СМИ.

В начале июня на сайте корпорации был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия намерена дискредитировать Олимпиаду в Париже. Для этого страна якобы собирается использовать фейковые видеоролики.

В Miscrosoft уточнили, что выявили фейковые новостные репортажи, предписываемые бельгийскому телеканалу Euronews и французской телекомпании France 24.

Спустя некоторое время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные обвинения со стороны корпорации огульной критикой и клеветой. Он подчеркнул, что эти сообщения не имеют под собой никакой аргументации.

