Маск заявил о повышении стандартов работы для сотрудников Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников Twitter, которые он планирует ввести после приобретения им сервиса.

"Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но куда меньше, чем я требую от себя", – заявил Маск в своем Twitter-аккаунте.

Еще раньше бизнесмен отмечал, что планирует сфокусировать компанию на хардкорной инженерии ПО, дизайне, информационной безопасности и серверном оснащении.

О заключении соглашения с американским бизнесменом Илоном Маском по продаже социальной сети компания Twitter объявила 25 апреля. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.

С предложением полностью выкупить компанию Маск выступил 14 апреля. По мнению предпринимателя, в представленном сейчас виде соцсеть не может как следует охранять свободу слова и быть комфортной для пользователей.