Состояние Илона Маска увеличилось на 26,5 миллиарда долларов

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Американский предприниматель Илон Маск увеличил свое состояние на 26,5 миллиарда долларов вследствие роста цен акций автомобильной компании Tesla, передает Bloomberg Billionaires Index.

В последнее время акции компании значительно выросли в цене, увеличившись почти на 15%. По результатам торгов 6 ноября стоимость ценных бумаг выросла на 14,75%. При этом уже утром 7 ноября стоимость акций на пост-торгах снизилась на 0,63%.

В то же время Маск продолжает занимать лидирующую позицию в списке самых состоятельных людей планеты по версии издания. На данный момент его состояние оценивается в 290 миллиардов долларов.

Зарубежные издания предполагают, что Маск может стать первым в мире триллионером. Его доходы близки к тому, чтобы такой прогноз стал реальным к 2027 году. Эксперты из аналитической группы обратили внимание, что состояние бизнесмена увеличивается в среднем на 110% ежегодно.

В октябре прошлого года Маск вновь занял первую строчку среди 400 богатейших граждан США. На тот момент состояние американского предпринимателя оценивалось в 251 миллиард долларов.