Маск отреагировал на утверждения о том, что он начал бизнес в США нелегально

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказался по поводу сообщений СМИ о том, что он открыл свой бизнес в США незаконно.

Накануне американские журналисты заявили, что Маск, который является уроженцем ЮАР, приехал в Пало-Алто в 1995 году, чтобы пройти обучение в Стэнфордском университете. Однако вместо учебы он начал работать над своим бизнес-проектом Zip2, так и не поступив на курсы. По данным СМИ, в тот период предприниматель не имел законных оснований для пребывания на территории Штатов.

Позже ситуацию прокомментировал действующий президент США Джо Байден. Во время мероприятия в Пенсильвании он заявил, что богатейший человек в мире оказался нелегальным работником.

"Вот теперь его заботят мигранты", – высказался по этому поводу Маск, отреагировав на слова Байдена в социальной сети X.

Спустя некоторое время бизнесмен опубликовал новый пост, в котором обратил внимание, что у него было разрешение на деятельность в США. Маск также назвал американского лидера марионеткой и обвинил его во лжи.

На этом фоне предпринимателя могут обвинить в подкупе избирателей в Пенсильвании, так как он предложил всем проголосовавшим в этом штате бесплатно посетить свои выступления. В соответствии с Федеральным законом, в США запрещено осуществлять выплаты или совершать расходы с целью повлиять на результаты голосования. При этом не имеет значения, ограничиваются ли эти меры воздействия только теми, кто может отдать свой голос за определенного кандидата.

Предложение Маска можно расценить как нарушение этого закона, поскольку билет на встречу предпринимателя считается ценным приобретением. В соответствии с этим законом ему может грозить год и более тюремного заключения.