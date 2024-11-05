Сбер опроверг массовые сбои в работе московских офисов

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В Сбере опровергли информацию о массовом сбое в работе офисов в столице. Об этом сообщили в пресс-службе банка Агентству "Москва".

Отмечается, что проблемы могли возникнуть у ряда клиентов, которые находились в офисах и пытались получить карты.

"На текущий момент офисы работают в штатном режиме", – отметила пресс-служба банка.

Ранее сообщалось, что в офисах Сбербанка в Москве произошел массовый технический сбой, из-за чего обслуживание клиентов было временно приостановлено.

Между тем в начале ноября неисправность в работе наблюдалась и у крупнейших интернет-провайдеров в России. Так, сбой регистрировался у МТС, "МегаФона", Tele2, МГТС, "Ростелекома" и "Дом.ру". Число жалоб на работу МТС за сутки достигло 956, а у "МегаФона" и Tele2 – 186 и 137 соответственно. На работу МГТС пожаловались 3 658 раз, "Ростелекома" – 450, а "Дом.ру" – 292.