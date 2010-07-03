Свыше 8,8 млн москвичей пользуются порталом mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день свыше 8,8 миллиона жителей столицы пользуются порталом mos.ru. Для горожан доступно более 340 услуг и сервисов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Порталом mos.ru сегодня пользуются свыше 8,8 миллиона горожан", – говорится в сообщении.

На mos.ru с октября можно оплатить все государственные услуги в один клик благодаря сервису "Мои платежи". Это взносы за детский сад, квитанции за жилищно-коммунальные услуги и транспортные штрафы, а также почти все государственные и муниципальные услуги, в том числе коммерческие: использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения. Все неоплаченные счета пользователя отображаются.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой будет выполняться автоматический поиск счетов. Платить можно через банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.

На портале mos.ru сейчас доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Сервис "Мои платежи" работает в столице с 2017 года. Он позволяет, например, оплатить услуги ЖКХ, транспортные штрафы, судебные задолженности.

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.

