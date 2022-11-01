Базы военкоматов в Московской области подключат к ФНС, ПФР и ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской области в рамках пилотного проекта базу данных "Горизонт-МР", которой пользуются военкоматы, подключат к системам государственной автоматизированной системы "Выборы", ФНС, ПФР и ЗАГС. Об этом заявил военный комиссар региона Алексей Астахов.

По его словам, это необходимо, чтобы система автоматически вносила изменения о включенных в систему гражданах.

Во время обсуждения проекта на круглом столе в Совете Федерации замглавы комитета СФ по обороне Владимир Кожин напомнил об ошибках, которые возникали при частичной мобилизации в России из-за неактуальных сведений о гражданах.

"Это означает, что ваша система "Горизонт-МР" или несовершенна, или не работает. Потому что если посмотреть, какими данными (она оперирует), плюс добавить данные о здоровье, то вы должны знать о человеке больше, чем он (знает) сам о себе", – приводит слова сенатора РБК.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин выразил мнение, что без системы, которую используют военкоматы, не удалось бы призвать 300 тысяч человек в такой короткий срок.

Он также пояснил, что граждане не передают в военкоматы информацию об изменении их статуса, например рождении детей. Из-за этого, подчеркнул Побирохин, в системе содержатся устаревшие сведения.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России 28 октября. Он добавил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч граждан была выполнена. По его словам, средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже рассказал, что указ Владимира Путина о завершении мобилизации в стране не требуется. Он пояснил, что к такому выводу пришли эксперты государственного правового управления в администрации президента.



В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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