Сбой произошел в работе Альфа-Банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Клиенты Альфа-Банка пожаловались на сбои в работе системы. Об этом следует из данных сайта "Сбой.рф".

Согласно опубликованной информации, на неполадки в работе приложения и сайта пожаловались уже свыше 3 тысяч человек. Больше всего сообщений о сбое поступило из Москвы (39%), Санкт-Петербурга (13%) и Свердловской области (5%). Кроме того, жалобы зафиксировали и из других регионов страны.

"Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной", – говорится в сообщении.

21 июня некоторые пользователи из России зафиксировали сбои в работе мобильного приложения "Авито". На работу сервиса для размещения объявлений о товарах пожаловались 482 человека. В пресс-службе "Авито" объяснили, что произошедшее не является сбоем. Компания уточнила, что их специалисты на протяжении месяца тестируют систему на разные сценарии по отказоустойчивости.

До этого сбои произошли в работе социальной сети Telegram. 8 июня не работали ни мобильное приложение, ни версия соцсети для компьютеров. Пользователи не могли прогрузить личные сообщения как в личных переписках, так и в каналах и группах.

