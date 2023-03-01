Скорость мобильного интернета снизилась в России на 7%

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В феврале этого года скорость мобильного интернета в России, за исключением Москвы, снизилась на 7% по сравнению с февралем прошлого года, до 18,3 мегабита в секунду. Соответствующие данные приводятся в отчете TelecomDaily, с которыми ознакомилась газета "Известия".

В столице скорость мобильного интернета, наоборот, увеличилась на 32%, до 34,7 мегабита в секунду. Как утверждают авторы исследования, расчеты основываются на результатах десятков тысяч замеров.

Подобную динамику специалисты связывают с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в Россию прекратились еще весной прошлого года. К тому же, как утверждают эксперты, операторы стремятся устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах страны, где имеется большой спрос на подобные услуги.

Ранее сообщалось, что экосистема МТС обеспечила стабильный доступ к высокоскоростному мобильному интернету на новых станциях и в тоннелях Большой кольцевой линии московского метро.

Отмечалось, что пассажирам с первых дней работы новых участков БКЛ будет доступен непрерывный доступ в интернет со скоростью соединения до 250 мегабит в секунду.

До этого стало известно, что более 100 тысяч семей в Московском регионе получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 гигабита в секунду в 2022 году.

Теперь в общей сложности современными цифровыми сервисами в регионе могут пользоваться рекордные 4,7 миллиона домохозяйств.

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