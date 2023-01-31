Суд оштрафовал сервис Twitch на 4 млн рублей

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал сервис Twitch на 4 миллиона рублей за неудаление эфира с экс-советником президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом сообщает РИА Новости.

Стриминговый сервис признали виновным по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее суд оштрафовал сервис на 4 миллиона рублей за аналогичное нарушение. Тогда отмечалось, что в интервью, которое Арестович дал бывшему адвокату Марку Фейгину (признан иноагентом в РФ), содержится фейк о Вооруженных силах России.

До этого Twitch выписали штраф в размере 2 миллионов рублей из-за публикации записи стрима жительницы украинской Бучи.



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