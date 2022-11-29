Столичный суд арестовал женщину, сбившую мать с детьми на тротуаре

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба суда

Суд арестовал обвиняемую в совершении смертельного ДТП на северо-западе столицы. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Женщина будет находиться под стражей до 27 января 2023 года.

Уточняется, что в ходе судебного заседания виновница аварии и ее адвокат просили сторону обвинения избрать в качестве меры пресечения домашний арест или залог.

Смертельное ДТП случилось вечером в воскресенье, 27 ноября. Находясь за рулем Kia, женщина вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми.

В результате аварии мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в машине скорой. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, доставили в больницу с сотрясением мозга.

Позднее в прокуратуре сообщили, что водитель Kia находилась в состоянии наркотического опьянения.



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