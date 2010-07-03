Суд утвердил мировое соглашение между BadComedian и Kinodanz

Фото: vk.com/evgencomedian

Суд в Красногорске утвердил мировое соглашение между компанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд определил: производство по иску прекратить", – объявила судья Елена Аникеева.

Представитель Kinodanz ходатайствовал на заседании, суд ходатайство удовлетворил.

Адвокат Сергей Панченко, представляющий интересы Баженова, заявил, что из-за отказа от иска со стороны его подзащитного не предусмотрена выплата компенсаций и удаление видеообзора, который вызвал споры.

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Детали сделки пока не разглашались.



BadComedian и Kinodanz оформят мировое соглашение

Ранее компания Kinodanz подала иск на Баженова на миллион рублей за нарушение авторского права. Компания заявляла, что блогер якобы выложил в своем видеообзоре треть фильма "За гранью реальности", что принесло компании убытки.

В исковом заявлении компания подчеркнула, что BadComedian нарушил допустимые объемы цитирования.

Баженов заявил, что из-за иска думал закрыть свой канал на YouTube. Он также заявил, что в российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования.

