Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:35

Суд утвердил мировое соглашение между BadComedian и Kinodanz

суды культура

17:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/evgencomedian

Суд в Красногорске утвердил мировое соглашение между компанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд определил: производство по иску прекратить", – объявила судья Елена Аникеева.

Представитель Kinodanz ходатайствовал на заседании, суд ходатайство удовлетворил.

Адвокат Сергей Панченко, представляющий интересы Баженова, заявил, что из-за отказа от иска со стороны его подзащитного не предусмотрена выплата компенсаций и удаление видеообзора, который вызвал споры.

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Детали сделки пока не разглашались.

BadComedian и Kinodanz оформят мировое соглашение

Ранее компания Kinodanz подала иск на Баженова на миллион рублей за нарушение авторского права. Компания заявляла, что блогер якобы выложил в своем видеообзоре треть фильма "За гранью реальности", что принесло компании убытки.

В исковом заявлении компания подчеркнула, что BadComedian нарушил допустимые объемы цитирования.

Баженов заявил, что из-за иска думал закрыть свой канал на YouTube. Он также заявил, что в российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования.

Читайте также

суды культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика