Суд утвердил мировое соглашение между BadComedian и Kinodanz

Суд в Красногорске утвердил мировое соглашение между компанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Суд определил: производство по иску прекратить", – объявила судья Елена Аникеева.
Представитель Kinodanz ходатайствовал на заседании, суд ходатайство удовлетворил.
Адвокат Сергей Панченко, представляющий интересы Баженова, заявил, что из-за отказа от иска со стороны его подзащитного не предусмотрена выплата компенсаций и удаление видеообзора, который вызвал споры.
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Детали сделки пока не разглашались.
BadComedian и Kinodanz оформят мировое соглашение
Ранее компания Kinodanz подала иск на Баженова на миллион рублей за нарушение авторского права. Компания заявляла, что блогер якобы выложил в своем видеообзоре треть фильма "За гранью реальности", что принесло компании убытки.
В исковом заявлении компания подчеркнула, что BadComedian нарушил допустимые объемы цитирования.
Баженов заявил, что из-за иска думал закрыть свой канал на YouTube. Он также заявил, что в российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования.
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