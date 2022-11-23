Суд арестовал водителя бетономешалки, сбившего насмерть десятилетнюю девочку в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Никулинский районный суд принял решение о помещении под домашний арест водителя "КамАЗа", который насмерть сбил 10-летнюю девочку на западе столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Обвиняемого заключили под арест до 21 января 2023 года. Он частично признал вину, уточнили в ведомстве.

"Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел 21 ноября на Родниковой улице. Случившееся подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Девочка скончалась от полученных травм на месте.

Позже водителя транспортного средства задержали. Им оказался 45-летний мужчина. По предъявленной статье ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

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