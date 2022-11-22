Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в районе деревни Ватутинки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомобилей произошла на Калужском шоссе в районе деревни Ватутинки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте ДТП работают городские оперативные службы. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также уточняется информация о пострадавших.

Ранее сообщалось, что на трассе А-401 на Камчатке столкнулись 17 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге. Пострадавших нет.

До этого на севере Красноярского края перевернулся автобус ПАЗ с 35 пассажирами. В результате ДТП были госпитализированы девять человек.

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