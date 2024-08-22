Суд Москвы арестовал преподавателя РУДН за организацию незаконной миграции

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию фиктивных браков, ВНЖ, РПН и гостевых виз нигерийцам. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Он заключен под стражу на два месяца, до 8 ноября 2024 года. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Правоохранители задержали преподавателя РУДН 21 августа. По версии следствия, преподаватель РУДН и другие неустановленные лица за денежное вознаграждение организовывали фиктивные браки. Сейчас следствие устанавливает личности обратившихся к нему.

Ранее в Москве также задержали пятерых человек, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов столичной полиции, подозреваемых в организации незаконной миграции.

