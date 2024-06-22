Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области по делу о превышении полномочий

Фото: samregion.ru

Октябрьский районный суд Самары арестовал врио министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Он пробудет под стражей до 20 августа.

"Постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Пивкина… меру пресечения в виде заключения под стражу", – указал судья.

Ранее Тверской суд Москвы отправил экс-президента холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого под домашний арест. Его обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Новицкий и иные лица, предварительно сговорившись, похитили средства у АО "НПФ "Урал ФД", а также пенсионные резервы и накопления организации, которые были перечислены в качестве оплаты за ценные бумаги.

До этого суд заключил под стражу до 14 августа заместителя генерального директора фирмы "Агро-Грант" Сергея Франка, фигурирующего в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере в лизинговых компаниях "Трансфин-М" и "СГ-Транс".

