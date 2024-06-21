Учитель рисования из Липецкой области приговорен к 20 годам тюрьмы за госизмену

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Суд признал виновным учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку в госизмене и содействии террористической деятельности и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на 2-й окружной военный суд.

Согласно материалам дела, Клюка дважды перевел деньги на счета украинского фонда "Вернись живым" (признан Минюстом нежелательной организацией на территории РФ). Сначала он перевел 100 тысяч рублей, затем – 20 тысяч рублей. При этом оба перевода были конвертированы в криптовалюту.

По версии следствия, средства этой организации используются для финансирования ВСУ и различных батальонов, участвующих в боевых действиях против войск РФ. Кроме того, обвиняемый также намеревался оказать финансовую помощь украинскому нацбатальону "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

Во время судебного заседания Клюка полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Первые пять лет своего приговора он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Суд также назначил мужчине штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сотрудники УФСБ по Белгородской области и их коллеги из пограничного управления Белгородской и Воронежской областей задержали жителя новосибирского города Искитим, который хотел воевать в составе террористической организации на стороне Вооруженных сил Украины.

До этого Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам тюремного заключения агентов Главного управления разведки Украины (ГУР) за подготовку терактов и диверсий в Крыму.