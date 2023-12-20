Отправивший девушке в Троицке подарок со взрывчаткой получил 9 лет

Фото: Следственный комитет РФ

Троицкий районный суд Москвы вынес приговор Никите Селюнину, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

20 февраля в руках 22-летней жительницы ТиНАО взорвалась подарочная коробка, которую она обнаружила около подъезда. В результате инцидента девушка получила ожоги лица и кисти второй степени. Отмечается, что во взорвавшейся коробке лежали бутылки с зажигательной смесью.

Выяснилось, что взорвавшуюся подарочную коробку девушке отправил 26-летний Никита Селюнин. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

По словам мужчины, он совершил это преступление из-за того, что девушка не ответила на его любовные чувства. Он рассказал, что сам изготовил взрывное устройства и положил его в подарочную коробку, затем упаковал и перевязал красной лентой с бантом. На коробку он прикрепил подпись и 20 февраля принес к подъезду девушки.

Отправивший девушке подарочную коробку со взрывчаткой в ТиНАО задержан