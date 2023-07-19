Суд отклонил иск Трампа против обвинившей его в изнасиловании журналистки

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Американский суд отклонил иск бывшего президента США и предпринимателя Дональда Трампа против журналистки и писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошение мистера Трампа о новом суде по ущербу или возвращению дела апелляционным судом в нижестоящий суд отклонено", – говорится в тексте судебного решения.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году. Тогда предприниматель назвал обвинения ложными и предположил, что журналистка просто хочет привлечь внимание к своей книге. Позже Кэрролл подала на Трампа в суд.

В мае этого года суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США виновным в попытке изнасилования. Присяжные решили, что Трамп действительно домогался Кэрролл весной 1996 года. Его обязали выплатить пострадавшей пять миллионов долларов.

В минувшем июне Трамп подал иск против писательницы. Политик обвинил ее в том, что его репутация сильно пострадала из-за слов об изнасиловании и это привело к "большим убыткам".

