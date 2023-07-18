Трамп сообщил, что в ближайшие дни ему грозят обвинения по делу о штурме Капитолия

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции США дало ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, после чего ему вынесут обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт Трампа в социальной сети Truth Social.

По его словам, прокурор министерства юстиции Соединенных Штатов Джек Смит отправил ему письмо, в котором утверждается, что Трамп является подозреваемым в рамках расследования дела, связанного с штурмом Капитолия. Дело будет рассматривать высокое жюри.

"Он дал мне четыре дня на дачу показаний высокому жюри, что почти всегда означает арест и обвинение", – написал он.

Ранее Трамп заявлял, что готов помиловать участников штурма Капитолия в случае победы на выборах президента США. Он сделал акцент на том, что не сможет помиловать каждого, однако это все равно будет большая часть осужденных.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США, тем самым задержав подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал действующий президент Джо Байден. В результате инцидента несколько человек погибли.

Байден назвал штурм Капитолия вооруженным восстанием. Он также обвинил Трампа в попытке препятствовать мирной передаче власти.



Первые открытые слушания по штурму Капитолия начались в Вашингтоне