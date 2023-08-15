Прокуратура запросила 6 лет дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Прокуратура потребовала отправить на шесть лет в тюрьму дезинсектора по делу о смертельном отравлении семьи арбузом в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичное ведомство.

"Гособвинитель просил суд признать подсудимого 41-летнего жителя Московской области Антона Котова виновным по части 3 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья") и назначить шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", – сказано в сообщении прокуратуры.

По информации следователей, 6 сентября 2021 года в Магните на Совхозной улице Котов осуществлял обработку помещения химическим препаратом для уничтожения насекомых. В прокуратуре уточнили, что Антон, пожелав сократить количество выполняемой им работы, попросил выйти из супермаркета представителя, не объяснив, как собирается обрабатывать зал. Тем самым он нарушил условия договора. Потом подозреваемый осуществил обработку, не прикрыв продукты питания, включая арбузы.

На следующий день, 7 сентября, семья приобрела арбуз в магазине. Через два дня им стало плохо и их доставили в больницу. В числе пострадавших были трое: мать, дочь и бабушка. Двое последних вскоре погибли, а женщина осталась жива.

Гендиректор областного центра дезинфекции Дмитрий Кутьев отмечал, что его работник выполнял обязательства по инструкции. Помимо этого, он утверждает, что настолько сильно отравиться средством против насекомых в той дозировке, в которой обрабатывают магазин, нельзя.

Ранее сторона защиты заверила, что Котов себя виновным не считает и, по информации экспертизы, в теле погибших не обнаружили следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов. Однако в результате расследования выяснилось, что трагедия произошла из-за нарушения правил дезинсекции в стенах торговой площадки. Сперва Котова заключили под стражу, а потом наказание смягчили до запрета на конкретные действия. Самый максимальный срок, который грозит дезинсектору, – до 10 лет тюрьмы.

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