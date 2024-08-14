Мужчину в Пакистане приговорили к 25 годам за то, что он объявил себя Пророком

Фото: depositphotosandreyuu

Суд в Пакистане приговорил мужчину к 25 годам заключения в тюрьме строгого режима за объявление себя Пророком Мухаммедом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанскую газету Dawn.

1 апреля 2018 года в присутствии трех свидетелей мужчина заявил на городской автобусной остановке, что является Пророком.

Поскольку в деле нет прямых доказательств вины подсудимого, кроме показаний свидетелей обвинения, исходя из статьи 382-В уголовно-процессуального кодекса, суд не приговорил подсудимого к смертной казни.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении троих молодых людей, которые публично сожгли Библию в Ставропольском крае. Всех их обвинили в хулиганстве и публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Дело будет рассматривать Новоалександровский районный суд.

Полицейские задержали троих молодых людей 3 мая. Они сожгли "Новый завет" во дворе частного дома вечером 2 мая 2024 года. Свои действия злоумышленники снимали на видео, которое позже опубликовали в одном из мессенджеров, тем самым публично оскорбив религиозные чувства верующих.

