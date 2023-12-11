11 декабря, 16:55Технологии
Суд в Москве оштрафовал "Сберлогистику" на 60 тыс рублей
Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев
Компания "Сберлогистика" получила штраф в размере 60 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на суд.
В столичном судебном участке мирового судьи № 50 компанию признали виновной по статье за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных. По этой статье предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Сеть попала часть данных клиентов и сотрудников компании "Сберлогистика". Однако пресс-служба Сбербанка опровергла информацию об утечке данных и взломе систем.
Позже в Роскомнадзоре заявили, что будет проведена проверка информации об утечке данных.
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